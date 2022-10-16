Сегодня, 20:04
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» — 1:0.
На 75-й минуте египтянин реализовал выход 1 на 1 после передачи от вратаря мерсисайдцев Алиссона из своей вратарской.
Салах забил третий гол в нынешнем розыгрыше АПЛ и девятый в сезоне-2022/23 во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования