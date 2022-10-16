«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Салах открыл счет за 15 минут до конца второго тайма

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» — 1:0.

На 75-й минуте египтянин реализовал выход 1 на 1 после передачи от вратаря мерсисайдцев Алиссона из своей вратарской.

Салах забил третий гол в нынешнем розыгрыше АПЛ и девятый в сезоне-2022/23 во всех турнирах.