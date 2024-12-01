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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
«Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити» в 13-м тура чемпионата Англии в воскресенье, 1 декабря.
Фото AFP
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«Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити» в 13-м тура чемпионата Англии в воскресенье, 1 декабря. Игра на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле начинается в 19.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ, видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Основные события игры «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 19:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Сити

К этим выходным «Ливерпуль» возглавлял турнирную таблицу английской премьер-лиги с 31 очком, в 12-м туре «красные» победили «Саутгемптон» (3:2). Выигрывающий турнир на протяжении четырех лет подряд «Манчестер Сити» отстает от мерсисайдцев на восемь очков. В ноябре команда Хосепа Гвардиолы уступили в трех матчах АПЛ подряд, а с учетом Кубка лиги и Лиги чемпионов собрала серию из пяти поражений и не побеждала в шести играх.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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