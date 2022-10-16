«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: судья отменил гол Фодена из-за фола Холанна

Гол полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» был отменен.

Фоден отличился на 54-й минуте, однако главный арбитр Энтони Тэйлор отменил мяч после вмешательства ВАР. Во время развития голевой атаки форвард «горожан» Эрлин Холанн нарушил правила на полузащитнике мерсисайдцев Фабиньо.

Счет остался прежним — 0:0.