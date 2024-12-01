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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: во сколько начнется и где смотреть матч АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в чемпионате Англии 1 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в 13-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 1 декабря. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, начало — в 19.00 по московскому времени.

Официальных трансляций игр АПЛ в России нет. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» в матч-центре сайта «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 19:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Сити

«Ливерпуль» после 12 туров занимал первое место в таблице АПЛ с 31 очком. У «Ман Сити» — 23 очка и третье место. «Горожане» не могут победить в лиге на протяжении трех матчей, с учетом Кубка лиги и Лиги чемпионов — шесть игр при пяти поражениях подряд и одной ничьей.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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