«Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» готовы подписать де Йонга зимой

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«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» готовы подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга зимой, сообщает ESPN.
По данным источника, английские клубы сделают предложение по переходу 25-летнего голландца в случае, если игрок захочет покинуть каталонцев.
Летом «Барса» хотела продать игрока, но сам де Йонг предпочел остаться.
Хавбек провел в этом сезоне 9 матчей в ла лиге, забив 1 гол. «Барса» идет на 2-м месте с 25 очками после 10 туров чемпионата Испании.
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Основные источники исследования