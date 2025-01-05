«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в чемпионате Англии 5 января

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 20-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 5 января. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 19.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

Изучать ключевые события и результат игры «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре «СЭ».

В сезоне АПЛ-2024/25 «Ливерпуль» провел 18 матчей и с 45 очками лидирует в турнирной таблице, у «Манчестер Юнайтед» после 19 матчей — 22 очка и 14-я строчка.

Мерсисайдцы в предыдущем матче чемпионата обыграли «Вест Хэм» (5:0), а манкунианцы уступили «Ньюкаслу» (0:2) и продлили серию без побед в лиге до трех игр.