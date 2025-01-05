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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция — смотреть матч АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в чемпионате Англии 5 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 20-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 5 января.
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 20-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 5 января. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 19.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

Изучать ключевые события и результат игры «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре «СЭ».

В сезоне АПЛ-2024/25 «Ливерпуль» провел 18 матчей и с 45 очками лидирует в турнирной таблице, у «Манчестер Юнайтед» после 19 матчей — 22 очка и 14-я строчка.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
05 янв, 19:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Ман. Юнайтед

Мерсисайдцы в предыдущем матче чемпионата обыграли «Вест Хэм» (5:0), а манкунианцы уступили «Ньюкаслу» (0:2) и продлили серию без побед в лиге до трех игр.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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