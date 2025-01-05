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Сегодня, 21:27

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

Алина Савинова
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах против защитника «МЮ» Диогу Далота.
Фото AFP
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«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ — 2:2.

Первый гол в начале второго тайма забил защитник «красных дьяволов» Лисандро Мартинес. На 59-й минуте Коди Гакпо сравнял счет. На 70-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти и увеличил преимущество хозяев. За десять минут до окончания основного времени Амад Диалло снова сделал счет равным.

«Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую серию поражений во всех турнирах. Команда Рубена Аморима набрала 23 очка и поднялась на 13-ю позицию в АПЛ. «Ливерпуль» с 46 баллами продолжает лидировать в чемпионате Англии.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
05 янв, 19:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:2
Манчестер Юнайтед
36
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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