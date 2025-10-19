Видео
19 октября, 20:29

«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Магуайра нанес «Ливерпулю» четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Харри Магуайр.
Фото AFP

«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Ливерпуль» в матче 8-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 2-й минуте открыл форвард манкунианцев Брайан Мбемо. Хозяева отыгрались благодаря голу Коди Гакпо на 78-й минуте. Победный мяч «МЮ» на 84-й минуте забил Харри Магуайр.

«Манчестер Юнайтед» (13 очков) поднялся на девятое место в АПЛ. «Ливерпуль» (15) потерпел четвертое подряд поражение во всех турнирах и остается третьим в чемпионате Англии.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур.
19 октября, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:2
Манчестер Юнайтед
Источник: Таблица АПЛ
63

  • serkonol

    не уверен, что продадут. скорее всего летом 27-го уйдёт свободным агентом.

    23.10.2025

  • arno11

    ну тот уже движется к 40-летнему юбилею. Его летом продадут в пустыню миллионов за 30-40.

    23.10.2025

  • serkonol

    соболезную, у тебя нет мозгов, поэтому и вынужден ты за три копейки писать всякую ахинею:grin::grin::grin:

    21.10.2025

  • serkonol

    тебя плюсуют безмозглые, наслаждайся, дурачёк:grin::grin::grin:

    21.10.2025

  • serkonol

    безмозглый дурачёк, у тебя нет мозгов, поэтому и пишешь в основном всякую хрень. да, у меня нет семьи и дети меня разочаровали, потому что выросли точными копиями своих безмозглых мамаш. в этом есть моя ошибка, что не думал мозгами. спермоктикоз опасная штука и может привести к печальным последствиям. не изображай из себя умного, ты безмозглый и уровень твоего общения безмозглая и хамовитая кира иванова.

    21.10.2025

  • hant64

    Дурачок, как из песни слов не выкинешь, так и из названия команды Аль-Наср не уберёшь фекальную составляющую. Но, чтобы это понимать, нужен мозг, который ты уже давно пропил. Как и семью с детьми.

    20.10.2025

  • treider

    Красавы, ипашат Ливер стабильно)))

    20.10.2025

  • serkonol

    не видел того эпизода, поэтому лучше промолчу. буду благодарен за ссылку или на какой минуте случилось, хочу посмотреть эпизод. на мой взгляд, ван дейк порядочный парень. его переглядки с месси в 2019- м году на церемонии вручения зм, лишь это подтверждают. ван дейка тогда прокатили с зм, а месси вручили очередной незаслуженный.

    20.10.2025

  • serkonol

    !!!

    20.10.2025

  • serkonol

    этот коммент лишь говорит о том, что ты безмозглый))) пиши исчё, а лучше общайся с кирой ивановой, одного поля ягодки:grin::grin:

    20.10.2025

  • serkonol

    безмозглый, ты даже не достоин аборта. просто кучка какого го вна, которое перегниёт и его добавят в землю, чтоб был получше урожай:grin:

    20.10.2025

  • serkonol

    безмозглый, ты сам как-то написал, что футбол не смотришь. у меня сломался ноут и несколько матчей ливерпуля не посмотрел. но посмотрел матч с арсеналом. безмозглый, продолжай писать свою ахинею, тебе до меня, как до луны:grin:

    20.10.2025

  • serkonol

    очень надеюсь. но фараон - лишнее звено в этой грозной силе. гнилой он фараон...

    20.10.2025

  • serkonol

    какой смысл слота увольнять. уже много раз написал, что салаха не нужно было продливать - гнилой фараон. вероятно, трент не просто так ушёл... команда не смогла достойно проводить клоппа. скорее всего усталость команды от его гегенпрессинга. слот в прошлом сезоне ослабил вожжи. команда вздохнула и уверенно побежала к титулу в апл. но сейчас всё не так...

    20.10.2025

  • rake

    не удивлюсь увольнению слота по итогам сезона

    20.10.2025

  • lons

    И то и то гавно. В современных реалиях , когда футболисты и их жены стали селебами, нельзя строитт суперкоманду в зажопинске. Все зотят жить в Мадриде или Лондоне

    19.10.2025

  • Ganimed

    Полностью посмотрел матч, счёт даже не знаю, учитывая три штанги, наверное Ливер поражения не заслужил, особенно во втором тайме, но играли очень сумбурно:sunglasses:

    19.10.2025

  • arno11

    Народ, не спешите с выводами. Конечно не все решения менеджмента Ливерпуля были бесспорными. Например продажа Диаса-покупка Исака, или непродление вовремя Трента. Но когда смотришь на поле просто понимаешь, что многие игроки пока просто не чувствуют друг друга. Мы все ориентируемся на прошлый год, а то была команда Клоппа без самого Клоппа, работала как швейцарские часы. Проблема в том, что их всех надо встроить в игру и дать почувствовать друг друга. Пока они напоминают "сборную мира" 80х годов, собранную на одну игру. Они сыграются и скорее всего станут очень грозной силой.

    19.10.2025

  • resifi

    Новый бестселлер от Ливера: "Как потратить в межсезонье 500 млн. евро и остаться такой же убогой помойкой.":slight_smile:

    19.10.2025

  • hant64

    Да ты сам неудачный, а не коммент. Безмозглая жертва аборта.:grin:

    19.10.2025

  • ненавистник_политпроектов

    Когда Ливер первые 5 туров прошел без поражений с 15-ю очками, я говорил, что фарт забиваний победных голов на последних минутах закончится. Все смеялись надо мной. Теперь пропускает на последних минутах и проигрывает в АПЛ 3 игры подряд.

    19.10.2025

  • fonkom

    В подобных случаях даже соперники извиняюися. А тут - капитан команды. Это элементарная порядочность.

    19.10.2025

  • fonkom

    Странно, что до сих пор никому не пришло в голову сыграть матч Интера с Аль-Наср)

    19.10.2025

  • Игорь Сергеев

    Отстой в четвёртом поражении подряд. Что было недавно, уже быльём поросло, а на сегодня плюхи на последних минутах. Картина маслом.

    19.10.2025

  • DioRJ

    Чисто тренерское поражение.При наличии балласта в виде Салаха,в основе выходит ещё и неготовый Макаллистер.Для Слота наступает момент истины,если выстроить игру и вписать новичков в ближайшее время не сможет,значит фигура реально дутая и достижения прошлого сезона инерционные.Посмотрим.

    19.10.2025

  • serkonol

    просто плюсик

    19.10.2025

  • Angeldust

    Ливер минимум наиграл на ничью. Тот же Гакпо должен был делать хет-трик. Вообще тасование состава, попытка попробовать и применить всех новичков, поиск сочетания привели к тому, что Ливер элементарно не сыгран. Быстрого, комбинированного перехода в атаку нет. Но еще хуже дела в обороне - вот там все и сразу - друг друга не страхуют, в зоны не бегут.

    19.10.2025

  • serkonol

    безмозглый, у меня сломался ноутбук. поэтому матчей посмотрел мало. но ты ведь футбол совсем не смотршь, только пишешь свои глупые комменты)))

    19.10.2025

  • serkonol

    согласен, мой коммент очень неудачный. вероятно, ханту надо было по-другому ответить:grinning:

    19.10.2025

  • hant64

    А Аль-Насраль, наверное, вовсю феерит?:rofl::rofl::rofl::rofl:

    19.10.2025

  • hant64

    О да, это показатель. Да какой Серька болельщик Ливерпуля? Только языком мелет об этом, а так "недостаточно матчей в этом сезоне посмотрел":grin:

    19.10.2025

  • serkonol

    вероятно, вы правы. мы с пол потом ещё летом написали, что только время покажет касательно дорогих трансферов ливерпуля. не стал бы сейчас обливать грязью трансф политику клуба, лучше подождать до завершения первого круга.

    19.10.2025

  • serkonol

    а за что извиняться? мяч круглый, может куда угодно отскочить.

    19.10.2025

  • serkonol

    гвардиола так себе тренер. с баварией лч не выиграл. с мощнейшим ман сити только один раз. ну а барса была бы великолепна и без него.

    19.10.2025

  • serkonol

    в чём отстой? да, не забили. ну и? для мю ливерпуль принципиальный соперник. сегодня мю победил. но совсем недавно было 0-7.

    19.10.2025

  • fonkom

    Докатился Ливерпуль. Болельщик Ливера сравнивает его с командой из МЛС:joy:

    19.10.2025

  • serkonol

    в этом сезоне слишком мало посмотрел матчей ливерпуля. с арсеналом повезло, а с мю нет. вроде сильный состав, но нужно посмотреть ещё 5-6 матчей.

    19.10.2025

  • serkonol

    уже сто раз написал про это. и о чем думали манагеры ливерпуля... фараон развёл на бабло.

    19.10.2025

  • serkonol

    только время покажет...

    19.10.2025

  • serkonol

    интер майями такое же днище:grin::grin::grin:

    19.10.2025

  • Rutozid

    Три поражения на старте. Микель, настало твой время.

    19.10.2025

  • spartsmen

    пике. не жирар, к сожалению ...

    19.10.2025

  • hant64

    Ливер в последнее время просто дно какое-то. Но меня это только радует).

    19.10.2025

  • Berkut-7

    Слот именно сейчас должен показать свою состоятельность как тренера вытаскивать команду из проблемной ситуации , а когда команда кураж поймает и все забивается и очки набираются как в прошлмо году, это и Карпин может выиграть апл.

    19.10.2025

  • Berkut-7

    Мостовой готов уже возглавить Ливерпуль , ждёт в засаде сидит .

    19.10.2025

  • Желтый полосатик

    Слот не Клопп! Ла-ла-ла-ла! (на мотив кричалки, которую Клопп перед уходом посвятил Слоту, а Слот после прошлого сезона - Клоппу)

    19.10.2025

  • grhelga

    Понятно же было что Салах играть больше не будет

    19.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Зовите Ташуева

    19.10.2025

  • IQ-87%

    Не только там-некоторым пасы дают-других игнорируют -какое то расслоение точно есть

    19.10.2025

  • serkonol

    к сожалению, в этом сезоне посмотрел слишком мало матчей ливерпуля, чтоб делать выводы. одно было понятно, что салах напрягается перед подписанием своего очередного контракта, а потом расслабляется. не уважаю таких ушлёпков.

    19.10.2025

  • Gordon

    Во 2 тайме "Ливерпуль" вспомнил, как играть в футбол, просто забил 1, а не 5. Но это футбол - удачный отскок, подача - и вынимай.

    19.10.2025

  • Ингемар Карлссон

    Очень печально. Получается 475 млн.на трансферы этого сезона потрачены зря? Или дело в тренере, которому накупили очень сильных игроков, а он не может выбрать лучший состав? Постоянное тасование игроков,непонятные замены. Что-то затянулась притирка состава у Ливера, Уже 4 поражения подряд. И мне кажется Слот немного запаниковал.Если так дальше будет-кресло под ним зашатается. Но тем не менее Liverpool, YNWA!

    19.10.2025

  • James Gang

    Ещё парочка баранок у Ливера и Слота погонят взашей...

    19.10.2025

  • fonkom

    Очень резанул глаз один эпизод, в штрафной Ливера. Ван Дейк пытался с лета выбить мяч ногой, но мяч срикошетил в лицо другому игроку Ливерпуля. Вирджил даже не извинился.

    19.10.2025

  • AZ

    В Ньюкасл на исправительные работы))0

    19.10.2025

  • Игорь Сергеев

    Ливер потратил на трансфкры более 210 млн. евро. В итоге накупили конченного дерьма. По-ходу если тренер голландец, то жди проблем в команде. Ливер играл на редкость отстойно, в итоге четвёртое поражение подряд. Просто замечательно.

    19.10.2025

  • Бен Ричардс

    А недавно многие глумились над Гвардиолой и восхищались гением Слота. Скоро тяжелые времена настанут и для Луиса Энрике.

    19.10.2025

  • IQ-87%

    Из Ливера как будто воздух выпустили-не весь но частично -что то не ладно постоянно проигрывают концовки-может Слот потерял управляемость командой-нет у него достаточного авторитета или еще чего

    19.10.2025

  • fonkom

    Закончился "багаж Клоппа"?

    19.10.2025

  • Diman_madridista

    Что, Исак опять хет-трик не смог сделать? Ничего себе. В аренду его зимой, лентяя

    19.10.2025

  • Иньес Андреста

    Первая победа МЮ на Энфилде с 2016 года говорят. Аморима с облегчением, ну а Слот- не Клопп.

    19.10.2025

  • AZ

    Ливерпуль своими дорогущими трансферами сам уничтожил командную химию.

    19.10.2025

