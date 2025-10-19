«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Магуайра нанес «Ливерпулю» четвертое поражение подряд

«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Ливерпуль» в матче 8-го тура АПЛ — 2:1.
Счет на 2-й минуте открыл форвард манкунианцев Брайан Мбемо. Хозяева отыгрались благодаря голу Коди Гакпо на 78-й минуте. Победный мяч «МЮ» на 84-й минуте забил Харри Магуайр.
«Манчестер Юнайтед» (13 очков) поднялся на девятое место в АПЛ. «Ливерпуль» (15) потерпел четвертое подряд поражение во всех турнирах и остается третьим в чемпионате Англии.
serkonol
не уверен, что продадут. скорее всего летом 27-го уйдёт свободным агентом.
23.10.2025
arno11
ну тот уже движется к 40-летнему юбилею. Его летом продадут в пустыню миллионов за 30-40.
23.10.2025
serkonol
соболезную, у тебя нет мозгов, поэтому и вынужден ты за три копейки писать всякую ахинею
21.10.2025
serkonol
тебя плюсуют безмозглые, наслаждайся, дурачёк
21.10.2025
serkonol
безмозглый дурачёк, у тебя нет мозгов, поэтому и пишешь в основном всякую хрень. да, у меня нет семьи и дети меня разочаровали, потому что выросли точными копиями своих безмозглых мамаш. в этом есть моя ошибка, что не думал мозгами. спермоктикоз опасная штука и может привести к печальным последствиям.
21.10.2025
hant64
как из песни слов не выкинешь, так и из названия команды Аль-Наср не уберёшь фекальную составляющую.
20.10.2025
treider
Красавы, ипашат Ливер стабильно)))
20.10.2025
serkonol
не видел того эпизода, поэтому лучше промолчу. буду благодарен за ссылку или на какой минуте случилось, хочу посмотреть эпизод. на мой взгляд, ван дейк порядочный парень. его переглядки с месси в 2019- м году на церемонии вручения зм, лишь это подтверждают. ван дейка тогда прокатили с зм, а месси вручили очередной незаслуженный.
20.10.2025
serkonol
20.10.2025
serkonol
этот коммент лишь говорит о том, что ты безмозглый
20.10.2025
serkonol
безмозглый, ты даже не достоин аборта.
20.10.2025
serkonol
безмозглый, ты сам как-то написал, что футбол не смотришь. у меня сломался ноут и несколько матчей ливерпуля не посмотрел. но посмотрел матч с арсеналом.
20.10.2025
serkonol
очень надеюсь. но фараон - лишнее звено в этой грозной силе. гнилой он фараон...
20.10.2025
serkonol
какой смысл слота увольнять. уже много раз написал, что салаха не нужно было продливать - гнилой фараон. вероятно, трент не просто так ушёл... команда не смогла достойно проводить клоппа. скорее всего усталость команды от его гегенпрессинга. слот в прошлом сезоне ослабил вожжи. команда вздохнула и уверенно побежала к титулу в апл. но сейчас всё не так...
20.10.2025
rake
не удивлюсь увольнению слота по итогам сезона
20.10.2025
lons
И то и то гавно. В современных реалиях , когда футболисты и их жены стали селебами, нельзя строитт суперкоманду в зажопинске. Все зотят жить в Мадриде или Лондоне
19.10.2025
Ganimed
Полностью посмотрел матч, счёт даже не знаю, учитывая три штанги, наверное Ливер поражения не заслужил, особенно во втором тайме, но играли очень сумбурно:sunglasses:
19.10.2025
arno11
Народ, не спешите с выводами. Конечно не все решения менеджмента Ливерпуля были бесспорными. Например продажа Диаса-покупка Исака, или непродление вовремя Трента. Но когда смотришь на поле просто понимаешь, что многие игроки пока просто не чувствуют друг друга. Мы все ориентируемся на прошлый год, а то была команда Клоппа без самого Клоппа, работала как швейцарские часы. Проблема в том, что их всех надо встроить в игру и дать почувствовать друг друга. Пока они напоминают "сборную мира" 80х годов, собранную на одну игру. Они сыграются и скорее всего станут очень грозной силой.
19.10.2025
resifi
Новый бестселлер от Ливера: "Как потратить в межсезонье 500 млн. евро и остаться такой же убогой помойкой.":slight_smile:
19.10.2025
hant64
Да ты сам неудачный, а не коммент. Безмозглая жертва аборта.
19.10.2025
ненавистник_политпроектов
Когда Ливер первые 5 туров прошел без поражений с 15-ю очками, я говорил, что фарт забиваний победных голов на последних минутах закончится. Все смеялись надо мной. Теперь пропускает на последних минутах и проигрывает в АПЛ 3 игры подряд.
19.10.2025
fonkom
В подобных случаях даже соперники извиняюися. А тут - капитан команды. Это элементарная порядочность.
19.10.2025
fonkom
Странно, что до сих пор никому не пришло в голову сыграть матч Интера с Аль-Наср)
19.10.2025
Игорь Сергеев
Отстой в четвёртом поражении подряд. Что было недавно, уже быльём поросло, а на сегодня плюхи на последних минутах. Картина маслом.
19.10.2025
DioRJ
Чисто тренерское поражение.При наличии балласта в виде Салаха,в основе выходит ещё и неготовый Макаллистер.Для Слота наступает момент истины,если выстроить игру и вписать новичков в ближайшее время не сможет,значит фигура реально дутая и достижения прошлого сезона инерционные.Посмотрим.
19.10.2025
serkonol
19.10.2025
Angeldust
Ливер минимум наиграл на ничью. Тот же Гакпо должен был делать хет-трик. Вообще тасование состава, попытка попробовать и применить всех новичков, поиск сочетания привели к тому, что Ливер элементарно не сыгран. Быстрого, комбинированного перехода в атаку нет. Но еще хуже дела в обороне - вот там все и сразу - друг друга не страхуют, в зоны не бегут.
19.10.2025
serkonol
безмозглый, у меня сломался ноутбук. поэтому матчей посмотрел мало. но ты ведь футбол совсем не смотршь, только пишешь свои глупые комменты
19.10.2025
serkonol
согласен, мой коммент очень неудачный. вероятно, ханту надо было по-другому ответить:grinning:
19.10.2025
hant64
А Аль-Насраль, наверное, вовсю феерит?:rofl::rofl::rofl::rofl:
19.10.2025
hant64
О да, это показатель. Да какой Серька болельщик Ливерпуля? Только языком мелет об этом, а так "недостаточно матчей в этом сезоне посмотрел":grin:
19.10.2025
serkonol
вероятно, вы правы. мы с пол потом ещё летом написали, что только время покажет касательно дорогих трансферов ливерпуля. не стал бы сейчас обливать грязью трансф политику клуба, лучше подождать до завершения первого круга.
19.10.2025
serkonol
а за что извиняться? мяч круглый, может куда угодно отскочить.
19.10.2025
serkonol
гвардиола так себе тренер. с баварией лч не выиграл. с мощнейшим ман сити только один раз. ну а барса была бы великолепна и без него.
19.10.2025
serkonol
в чём отстой? да, не забили. ну и? для мю ливерпуль принципиальный соперник. сегодня мю победил. но совсем недавно было 0-7.
19.10.2025
fonkom
Докатился Ливерпуль. Болельщик Ливера сравнивает его с командой из МЛС:joy:
19.10.2025
serkonol
в этом сезоне слишком мало посмотрел матчей ливерпуля. с арсеналом повезло, а с мю нет. вроде сильный состав, но нужно посмотреть ещё 5-6 матчей.
19.10.2025
serkonol
уже сто раз написал про это. и о чем думали манагеры ливерпуля... фараон развёл на бабло.
19.10.2025
serkonol
только время покажет...
19.10.2025
serkonol
интер майями такое же днище:grin::grin::grin:
19.10.2025
Rutozid
Три поражения на старте. Микель, настало твой время.
19.10.2025
spartsmen
пике. не жирар, к сожалению ...
19.10.2025
hant64
Ливер в последнее время просто дно какое-то. Но меня это только радует).
19.10.2025
Berkut-7
Слот именно сейчас должен показать свою состоятельность как тренера вытаскивать команду из проблемной ситуации , а когда команда кураж поймает и все забивается и очки набираются как в прошлмо году, это и Карпин может выиграть апл.
19.10.2025
Berkut-7
Мостовой готов уже возглавить Ливерпуль , ждёт в засаде сидит .
19.10.2025
Желтый полосатик
Слот не Клопп! Ла-ла-ла-ла! (на мотив кричалки, которую Клопп перед уходом посвятил Слоту, а Слот после прошлого сезона - Клоппу)
19.10.2025
grhelga
Понятно же было что Салах играть больше не будет
19.10.2025
Артемон Доберманов
Зовите Ташуева
19.10.2025
IQ-87%
Не только там-некоторым пасы дают-других игнорируют -какое то расслоение точно есть
19.10.2025
serkonol
к сожалению, в этом сезоне посмотрел слишком мало матчей ливерпуля, чтоб делать выводы. одно было понятно, что салах напрягается перед подписанием своего очередного контракта, а потом расслабляется. не уважаю таких ушлёпков.
19.10.2025
Gordon
Во 2 тайме "Ливерпуль" вспомнил, как играть в футбол, просто забил 1, а не 5. Но это футбол - удачный отскок, подача - и вынимай.
19.10.2025
Ингемар Карлссон
Очень печально. Получается 475 млн.на трансферы этого сезона потрачены зря? Или дело в тренере, которому накупили очень сильных игроков, а он не может выбрать лучший состав? Постоянное тасование игроков,непонятные замены. Что-то затянулась притирка состава у Ливера, Уже 4 поражения подряд. И мне кажется Слот немного запаниковал.Если так дальше будет-кресло под ним зашатается. Но тем не менее Liverpool, YNWA!
19.10.2025
James Gang
Ещё парочка баранок у Ливера и Слота погонят взашей...
19.10.2025
fonkom
Очень резанул глаз один эпизод, в штрафной Ливера. Ван Дейк пытался с лета выбить мяч ногой, но мяч срикошетил в лицо другому игроку Ливерпуля. Вирджил даже не извинился.
19.10.2025
AZ
В Ньюкасл на исправительные работы))0
19.10.2025
Игорь Сергеев
Ливер потратил на трансфкры более 210 млн. евро. В итоге накупили конченного дерьма. По-ходу если тренер голландец, то жди проблем в команде. Ливер играл на редкость отстойно, в итоге четвёртое поражение подряд. Просто замечательно.
19.10.2025
Бен Ричардс
А недавно многие глумились над Гвардиолой и восхищались гением Слота. Скоро тяжелые времена настанут и для Луиса Энрике.
19.10.2025
IQ-87%
Из Ливера как будто воздух выпустили-не весь но частично -что то не ладно постоянно проигрывают концовки-может Слот потерял управляемость командой-нет у него достаточного авторитета или еще чего
19.10.2025
fonkom
Закончился "багаж Клоппа"?
19.10.2025
Diman_madridista
Что, Исак опять хет-трик не смог сделать? Ничего себе. В аренду его зимой, лентяя
19.10.2025
Иньес Андреста
Первая победа МЮ на Энфилде с 2016 года говорят. Аморима с облегчением, ну а Слот- не Клопп.
19.10.2025
AZ
Ливерпуль своими дорогущими трансферами сам уничтожил командную химию.
19.10.2025