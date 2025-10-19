«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Магуайра нанес «Ливерпулю» четвертое поражение подряд

«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Ливерпуль» в матче 8-го тура АПЛ — 2:1. Счет на 2-й минуте открыл форвард манкунианцев Брайан Мбемо. Хозяева отыгрались благодаря голу Коди Гакпо на 78-й минуте. Победный мяч «МЮ» на 84-й минуте забил Харри Магуайр. «Манчестер Юнайтед» (13 очков) поднялся на девятое место в АПЛ. «Ливерпуль» (15) потерпел четвертое подряд поражение во всех турнирах и остается третьим в чемпионате Англии. Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур.

19 октября, 18:30. Anfield (Ливерпуль)

serkonol не уверен, что продадут. скорее всего летом 27-го уйдёт свободным агентом. 23.10.2025

arno11 ну тот уже движется к 40-летнему юбилею. Его летом продадут в пустыню миллионов за 30-40. 23.10.2025

serkonol соболезную, у тебя нет мозгов, поэтому и вынужден ты за три копейки писать всякую ахинею:grin::grin::grin: 21.10.2025

serkonol тебя плюсуют безмозглые, наслаждайся, дурачёк:grin::grin::grin: 21.10.2025

serkonol безмозглый дурачёк, у тебя нет мозгов, поэтому и пишешь в основном всякую хрень. да, у меня нет семьи и дети меня разочаровали, потому что выросли точными копиями своих безмозглых мамаш. в этом есть моя ошибка, что не думал мозгами. спермоктикоз опасная штука и может привести к печальным последствиям. не изображай из себя умного, ты безмозглый и уровень твоего общения безмозглая и хамовитая кира иванова. 21.10.2025

hant64 Дурачок, как из песни слов не выкинешь, так и из названия команды Аль-Наср не уберёшь фекальную составляющую. Но, чтобы это понимать, нужен мозг, который ты уже давно пропил. Как и семью с детьми. 20.10.2025

treider Красавы, ипашат Ливер стабильно))) 20.10.2025

serkonol не видел того эпизода, поэтому лучше промолчу. буду благодарен за ссылку или на какой минуте случилось, хочу посмотреть эпизод. на мой взгляд, ван дейк порядочный парень. его переглядки с месси в 2019- м году на церемонии вручения зм, лишь это подтверждают. ван дейка тогда прокатили с зм, а месси вручили очередной незаслуженный. 20.10.2025

serkonol !!! 20.10.2025

serkonol этот коммент лишь говорит о том, что ты безмозглый))) пиши исчё, а лучше общайся с кирой ивановой, одного поля ягодки:grin::grin: 20.10.2025

serkonol безмозглый, ты даже не достоин аборта. просто кучка какого го вна, которое перегниёт и его добавят в землю, чтоб был получше урожай:grin: 20.10.2025

serkonol безмозглый, ты сам как-то написал, что футбол не смотришь. у меня сломался ноут и несколько матчей ливерпуля не посмотрел. но посмотрел матч с арсеналом. безмозглый, продолжай писать свою ахинею, тебе до меня, как до луны:grin: 20.10.2025

serkonol очень надеюсь. но фараон - лишнее звено в этой грозной силе. гнилой он фараон... 20.10.2025

serkonol какой смысл слота увольнять. уже много раз написал, что салаха не нужно было продливать - гнилой фараон. вероятно, трент не просто так ушёл... команда не смогла достойно проводить клоппа. скорее всего усталость команды от его гегенпрессинга. слот в прошлом сезоне ослабил вожжи. команда вздохнула и уверенно побежала к титулу в апл. но сейчас всё не так... 20.10.2025

rake не удивлюсь увольнению слота по итогам сезона 20.10.2025

lons И то и то гавно. В современных реалиях , когда футболисты и их жены стали селебами, нельзя строитт суперкоманду в зажопинске. Все зотят жить в Мадриде или Лондоне 19.10.2025

Ganimed Полностью посмотрел матч, счёт даже не знаю, учитывая три штанги, наверное Ливер поражения не заслужил, особенно во втором тайме, но играли очень сумбурно:sunglasses: 19.10.2025

arno11 Народ, не спешите с выводами. Конечно не все решения менеджмента Ливерпуля были бесспорными. Например продажа Диаса-покупка Исака, или непродление вовремя Трента. Но когда смотришь на поле просто понимаешь, что многие игроки пока просто не чувствуют друг друга. Мы все ориентируемся на прошлый год, а то была команда Клоппа без самого Клоппа, работала как швейцарские часы. Проблема в том, что их всех надо встроить в игру и дать почувствовать друг друга. Пока они напоминают "сборную мира" 80х годов, собранную на одну игру. Они сыграются и скорее всего станут очень грозной силой. 19.10.2025

resifi Новый бестселлер от Ливера: "Как потратить в межсезонье 500 млн. евро и остаться такой же убогой помойкой.":slight_smile: 19.10.2025

hant64 Да ты сам неудачный, а не коммент. Безмозглая жертва аборта.:grin: 19.10.2025

ненавистник_политпроектов Когда Ливер первые 5 туров прошел без поражений с 15-ю очками, я говорил, что фарт забиваний победных голов на последних минутах закончится. Все смеялись надо мной. Теперь пропускает на последних минутах и проигрывает в АПЛ 3 игры подряд. 19.10.2025

fonkom В подобных случаях даже соперники извиняюися. А тут - капитан команды. Это элементарная порядочность. 19.10.2025

fonkom Странно, что до сих пор никому не пришло в голову сыграть матч Интера с Аль-Наср) 19.10.2025

Игорь Сергеев Отстой в четвёртом поражении подряд. Что было недавно, уже быльём поросло, а на сегодня плюхи на последних минутах. Картина маслом. 19.10.2025

DioRJ Чисто тренерское поражение.При наличии балласта в виде Салаха,в основе выходит ещё и неготовый Макаллистер.Для Слота наступает момент истины,если выстроить игру и вписать новичков в ближайшее время не сможет,значит фигура реально дутая и достижения прошлого сезона инерционные.Посмотрим. 19.10.2025

serkonol просто плюсик 19.10.2025

Angeldust Ливер минимум наиграл на ничью. Тот же Гакпо должен был делать хет-трик. Вообще тасование состава, попытка попробовать и применить всех новичков, поиск сочетания привели к тому, что Ливер элементарно не сыгран. Быстрого, комбинированного перехода в атаку нет. Но еще хуже дела в обороне - вот там все и сразу - друг друга не страхуют, в зоны не бегут. 19.10.2025

serkonol безмозглый, у меня сломался ноутбук. поэтому матчей посмотрел мало. но ты ведь футбол совсем не смотршь, только пишешь свои глупые комменты))) 19.10.2025

serkonol согласен, мой коммент очень неудачный. вероятно, ханту надо было по-другому ответить:grinning: 19.10.2025

hant64 А Аль-Насраль, наверное, вовсю феерит?:rofl::rofl::rofl::rofl: 19.10.2025

hant64 О да, это показатель. Да какой Серька болельщик Ливерпуля? Только языком мелет об этом, а так "недостаточно матчей в этом сезоне посмотрел":grin: 19.10.2025

serkonol вероятно, вы правы. мы с пол потом ещё летом написали, что только время покажет касательно дорогих трансферов ливерпуля. не стал бы сейчас обливать грязью трансф политику клуба, лучше подождать до завершения первого круга. 19.10.2025

serkonol а за что извиняться? мяч круглый, может куда угодно отскочить. 19.10.2025

serkonol гвардиола так себе тренер. с баварией лч не выиграл. с мощнейшим ман сити только один раз. ну а барса была бы великолепна и без него. 19.10.2025

serkonol в чём отстой? да, не забили. ну и? для мю ливерпуль принципиальный соперник. сегодня мю победил. но совсем недавно было 0-7. 19.10.2025

fonkom Докатился Ливерпуль. Болельщик Ливера сравнивает его с командой из МЛС:joy: 19.10.2025

serkonol в этом сезоне слишком мало посмотрел матчей ливерпуля. с арсеналом повезло, а с мю нет. вроде сильный состав, но нужно посмотреть ещё 5-6 матчей. 19.10.2025

serkonol уже сто раз написал про это. и о чем думали манагеры ливерпуля... фараон развёл на бабло. 19.10.2025

serkonol только время покажет... 19.10.2025

serkonol интер майями такое же днище:grin::grin::grin: 19.10.2025

Rutozid Три поражения на старте. Микель, настало твой время. 19.10.2025

spartsmen пике. не жирар, к сожалению ... 19.10.2025

hant64 Ливер в последнее время просто дно какое-то. Но меня это только радует). 19.10.2025

Berkut-7 Слот именно сейчас должен показать свою состоятельность как тренера вытаскивать команду из проблемной ситуации , а когда команда кураж поймает и все забивается и очки набираются как в прошлмо году, это и Карпин может выиграть апл. 19.10.2025

Berkut-7 Мостовой готов уже возглавить Ливерпуль , ждёт в засаде сидит . 19.10.2025

Желтый полосатик Слот не Клопп! Ла-ла-ла-ла! (на мотив кричалки, которую Клопп перед уходом посвятил Слоту, а Слот после прошлого сезона - Клоппу) 19.10.2025

grhelga Понятно же было что Салах играть больше не будет 19.10.2025

Артемон Доберманов Зовите Ташуева 19.10.2025

IQ-87% Не только там-некоторым пасы дают-других игнорируют -какое то расслоение точно есть 19.10.2025

serkonol к сожалению, в этом сезоне посмотрел слишком мало матчей ливерпуля, чтоб делать выводы. одно было понятно, что салах напрягается перед подписанием своего очередного контракта, а потом расслабляется. не уважаю таких ушлёпков. 19.10.2025

Gordon Во 2 тайме "Ливерпуль" вспомнил, как играть в футбол, просто забил 1, а не 5. Но это футбол - удачный отскок, подача - и вынимай. 19.10.2025

Ингемар Карлссон Очень печально. Получается 475 млн.на трансферы этого сезона потрачены зря? Или дело в тренере, которому накупили очень сильных игроков, а он не может выбрать лучший состав? Постоянное тасование игроков,непонятные замены. Что-то затянулась притирка состава у Ливера, Уже 4 поражения подряд. И мне кажется Слот немного запаниковал.Если так дальше будет-кресло под ним зашатается. Но тем не менее Liverpool, YNWA! 19.10.2025

James Gang Ещё парочка баранок у Ливера и Слота погонят взашей... 19.10.2025

fonkom Очень резанул глаз один эпизод, в штрафной Ливера. Ван Дейк пытался с лета выбить мяч ногой, но мяч срикошетил в лицо другому игроку Ливерпуля. Вирджил даже не извинился. 19.10.2025

AZ В Ньюкасл на исправительные работы))0 19.10.2025

Игорь Сергеев Ливер потратил на трансфкры более 210 млн. евро. В итоге накупили конченного дерьма. По-ходу если тренер голландец, то жди проблем в команде. Ливер играл на редкость отстойно, в итоге четвёртое поражение подряд. Просто замечательно. 19.10.2025

Бен Ричардс А недавно многие глумились над Гвардиолой и восхищались гением Слота. Скоро тяжелые времена настанут и для Луиса Энрике. 19.10.2025

IQ-87% Из Ливера как будто воздух выпустили-не весь но частично -что то не ладно постоянно проигрывают концовки-может Слот потерял управляемость командой-нет у него достаточного авторитета или еще чего 19.10.2025

fonkom Закончился "багаж Клоппа"? 19.10.2025

Diman_madridista Что, Исак опять хет-трик не смог сделать? Ничего себе. В аренду его зимой, лентяя 19.10.2025

Иньес Андреста Первая победа МЮ на Энфилде с 2016 года говорят. Аморима с облегчением, ну а Слот- не Клопп. 19.10.2025