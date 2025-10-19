Видео
19 октября, 16:15

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» встречаются в восьмом туре английской премьер-лиги в воскресенье, 19 октября. Игра на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле начинается в 18.30 по московскому времени.

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;: онлайн трансляция матча чемпионата Англии 19&nbsp;октября 2025 года.«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча 8-го тура АПЛ (видео)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча в Ливерпуле. Следить за основными событиями и результатом игры «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур.
19 октября, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:2
Манчестер Юнайтед

В семи турах АПЛ чемпион «Ливерпуль» набрал 15 очков, «Манчестер Юнайтед» — 10. В седьмом туре мерсисайдцы проиграли «Челси» (1:2), а манкунианцы победили «Сандерленд» (2:0).

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
