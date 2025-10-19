«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче чемпионата Англии

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» встречаются в восьмом туре английской премьер-лиги в воскресенье, 19 октября. Игра на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле начинается в 18.30 по московскому времени.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча 8-го тура АПЛ (видео)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча в Ливерпуле. Следить за основными событиями и результатом игры «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур.

19 октября, 18:30. Anfield (Ливерпуль)

В семи турах АПЛ чемпион «Ливерпуль» набрал 15 очков, «Манчестер Юнайтед» — 10. В седьмом туре мерсисайдцы проиграли «Челси» (1:2), а манкунианцы победили «Сандерленд» (2:0).