19 октября, 16:15
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» встречаются в восьмом туре английской премьер-лиги в воскресенье, 19 октября. Игра на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле начинается в 18.30 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча в Ливерпуле. Следить за основными событиями и результатом игры «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» можно также в матч-центре на нашем сайте.
В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В семи турах АПЛ чемпион «Ливерпуль» набрал 15 очков, «Манчестер Юнайтед» — 10. В седьмом туре мерсисайдцы проиграли «Челси» (1:2), а манкунианцы победили «Сандерленд» (2:0).