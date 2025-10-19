19 октября, 17:35
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч 8-го тура АПЛ.
«Ливерпуль»: Мамардашвили, Брэдли, Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослаи, Гакпо, Исак.
Запасные: Вудман, Фримпонг, Гомес, Робертсон, Джонс, Вирц, Нгумоха, Экитике, Кьеза.
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Диалло, Де Лигт, Магуайр, Шоу, Далот, Каземиро, Фернандеш, Мбемо, Кунья, Маунт.
Запасные: Байындыр, Мазрауи, Йоро, Хевен, Майну, Угарте, Доргу, Зиркзе, Шешко.
«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками, «Манчестер Юнайтед» идет на 12-й строчке с 10 очками.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 18.30 (мск).