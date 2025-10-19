Видео
19 октября, 17:35

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Исак и Мбемо выйдут с первых минут, Вирц и Шешко в запасе

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц.
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч 8-го тура АПЛ.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Брэдли, Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослаи, Гакпо, Исак.

Запасные: Вудман, Фримпонг, Гомес, Робертсон, Джонс, Вирц, Нгумоха, Экитике, Кьеза.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Диалло, Де Лигт, Магуайр, Шоу, Далот, Каземиро, Фернандеш, Мбемо, Кунья, Маунт.

Запасные: Байындыр, Мазрауи, Йоро, Хевен, Майну, Угарте, Доргу, Зиркзе, Шешко.

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками, «Манчестер Юнайтед» идет на 12-й строчке с 10 очками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 18.30 (мск).

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;: онлайн трансляция матча чемпионата Англии 19&nbsp;октября 2025 года.«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур.
19 октября, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:2
Манчестер Юнайтед

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
