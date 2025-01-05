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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: время начала и где смотреть трансляцию матча АПЛ

«Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 5 января. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями и результатом игры «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
05 янв, 19:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Ман. Юнайтед

В первом круге чемпионата Англии «Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, набрав 45 очков в 18 матчах. Манкунианцы набрали 22 очка в 19 матчах. В последних играх в 2024 году «Ливерпуль» победил «Вест Хэм» со счетом 5:0, а «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» (0:2).

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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