«Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 5 января. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями и результатом игры «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В первом круге чемпионата Англии «Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, набрав 45 очков в 18 матчах. Манкунианцы набрали 22 очка в 19 матчах. В последних играх в 2024 году «Ливерпуль» победил «Вест Хэм» со счетом 5:0, а «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» (0:2).