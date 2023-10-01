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Сегодня, 16:26

«Ливерпуль» могут оштрафовать по итогам скандального матча с «Тоттенхэмом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ливерпуль» может быть оштрафован по итогам матча с «Тоттенхэмом» (1:2) в 7-м туре АПЛ, сообщает Liverpool Echo.

Мерсисайдцы доигрывали встречу с двумя удалениями — в первом тайме прямую красную карточку получил Кертис Джонс, а во втором за две желтые арбитр встречи Саймон Хупер удалил с поля Диогу Жоту.

В Англии действует стандартная система штрафов, согласно которой клуб, получивший более 6 карточек в одном матче, штрафуется на 25 тысяч фунтов стерлингов. Помимо Жоты, 5 игроков красных получили желтые карточки в матче со «шпорами».

30 сентября PGMOL (компания, отвечающая за судейство матчей в Англии) принесла «Ливерпулю» извинения, признав ошибку в эпизоде с отменой гола Луиса Диаса в ворота «Тоттенхэма».

Футбол
ФК Ливерпуль
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