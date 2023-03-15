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Сегодня, 17:07

«Ливерпуль» может подписать Гави из «Барселоны», если трансфер Беллингема сорвется

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Полузащитник «Барселоны» Гави попал в сферу интересов «Ливерпуля», утверждает Daily Mirror.

«Ливерпуль» может обратиться к кандидатуре 18-летнего испанца, если клубу не удастся подписать полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) Джуда Беллингема. Мерсисайды рассчитывают, что финансовые проблемы с регистрацией контракта Гави могут помочь при потенциальных переговорах.

Ранее сообщалось, что суд отменил регистрацию нового контракта Гави с «Барселоной» из-за того, что каталонцы опоздали на день при подаче иска.

В сентябре прошлого года «Барселона» объявила о продлении контракта с испанцем до 2026 года, по условиям нового соглашения его зарплата должна была вырасти. В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат.

В январе ла лига сообщила «Барселоне», что футболиста нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а ла лига подала апелляцию.

Футбол
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
Джуд Беллингем
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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