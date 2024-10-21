«Ливерпуль» может подписать Шлоттербека в случае ухода из команды ван Дейка

«Ливерпуль» следит за защитником «Боруссии» Нико Шлоттербеком на фоне неопределенности относительно будущего Вирджила ван Дейка в команде, сообщает CaughtOffside.

По информации источника, красные хотят подписать 24-летнего футболиста следующим летом, если ван Дейк не продлит контракт с клубом. Отмечается, что «Ливерпуль» готов заплатить за Шлоттербека около 50 миллионов евро.

Ранее ван Дейк заявил, что ведет переговоры с «Ливерпулем» о продлении соглашения, однако пока он не принял окончательное решение по этому вопросу. Контракт 33-летнего нидерландца с командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

Шлоттербек выступает за «Боруссию» с 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл девять матчей за клуб из Дортмунда во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.