«Ливерпуль» может предложить 40 миллионов евро за Кьезу

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 25-летний футболист нравится главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу. Пока официального предложения клуб не делал, но может начать переговоры с 40 миллионов евро. Туринцы оценивают итальянца как минимум в 60 миллионов евро.

Информируется, что Кьеза запросил у «Ювентуса» повышение зарплаты с 5 миллионов евро до 7 и еще 1 миллион в качестве бонуса.

Также винегром интересуются «Челси», «Бавария», «ПСЖ» и «Ньюкасл».

Соглашение Кьезы с «Ювентусом» рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.