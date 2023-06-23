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Англия

Сегодня, 18:33

«Ливерпуль» может предложить 40 миллионов евро за Кьезу

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» заинтересован в приобретении вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 25-летний футболист нравится главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу. Пока официального предложения клуб не делал, но может начать переговоры с 40 миллионов евро. Туринцы оценивают итальянца как минимум в 60 миллионов евро.

Информируется, что Кьеза запросил у «Ювентуса» повышение зарплаты с 5 миллионов евро до 7 и еще 1 миллион в качестве бонуса.

Также винегром интересуются «Челси», «Бавария», «ПСЖ» и «Ньюкасл».

Соглашение Кьезы с «Ювентусом» рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Федерико Кьеза
ФК Ливерпуль
ФК Ювентус
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