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Сегодня, 07:16

Инсайдер Романо: «Ливерпуль» объявит о назначении Слота на этой неделе

Руслан Минаев
Арне Слот.
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» уже на этой неделе объявит о назначении Арне Слота главным тренером, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, с главным тренером «Фейеноордом» уже подписаны все необходимые документы. «Ливерпуль» выплатит за специалиста компенсацию в размере 13-15 миллионов евро.

В январе этого года Юрген Клопп, который сейчас возглавляет мерсисайдцев, объявил об уходе из команды по окончании сезона.

45-летний Слот работает с «Фейеноордом» с 2021 года. После 30 матчей его команда занимает второе место в чемпионате Нидерландов, отставая от лидирующего ПСВ на 12 очков.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фейеноорд
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