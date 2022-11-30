«Ливерпуль» начнет переговоры с Гакпо

«Ливерпуль» собирается начать переговоры с представителями Коди Гакпо о приобретении нападающего ПСВ в январе, сообщает Voetbal International.

Гакпо едва не перебрался в АПЛ еще минувшим летом, когда его хотел заполучить «Манчестер Юнайтед», однако в итоге «красные дьяволы» предпочли ему Антони из «Аякса».

«Юнайтед» готов вернуться к кандидатуре 23-летнего голландца в январе, рассматривая Гакпо в качестве замены для покинувшего клуб нападающего Криштиану Роналду.

Однако «Ливерпуль» тоже собирается побороться за Гакпо. Для приобретения форварда, забившего 9 голов и отдавшего 12 результативных передач в 14 матчах этого сезона эредивизии, мерсисайдцам придется выложить 50 миллионов евро.