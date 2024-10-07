«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Конате

«Ливерпуль» вступил в переговоры с защитником Ибраимой Конате по поводу нового контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство мерсисайдцев считает 25-летнего француза одним из ключевых футболистов команды и хочет сохранить его.

Конате выступает за «Ливерпуль» с июля 2021 года. В сезоне-2024/25 защитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт Конате с «Ливерпулем» действует до конца июня 2026 года.