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Сегодня, 02:47

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Конате

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Ливерпуль» вступил в переговоры с защитником Ибраимой Конате по поводу нового контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство мерсисайдцев считает 25-летнего француза одним из ключевых футболистов команды и хочет сохранить его.

Конате выступает за «Ливерпуль» с июля 2021 года. В сезоне-2024/25 защитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт Конате с «Ливерпулем» действует до конца июня 2026 года.

Футбол
ФК Ливерпуль

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