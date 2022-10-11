«Ливерпуль» не будет выкупать Артура у «Ювентуса»

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«Ливерпуль» не будет выкупать арендованного у «Ювентуса» полузащитника Артура Мело, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Артур в аренде с опцией выкупа, сумма — около 37 миллионов фунтов. «Ливерпуль» не будет ею пользоваться. Главная проблема Артура — это частые травмы. В этом смысле удивительно, что мерсисайдцы арендовали его, учитывая, сколько игроков из полузащиты этой команды сейчас травмированы. В клубе решили взять Артура на этот сезон, а следующим летом хотят подписать топ-полузащитника», — сказал Романо в видео на своем YouTube-канале.
«Ливерпуль» арендовал Артура в конце августа нынешнего года. 26-летний бразилец принял участие в 2 матчах команды и не отличился результативными действиями. 9 октября главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп сообщил, что футболист выбыл на срок от 3 до 4 месяцев из-за травмы.
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