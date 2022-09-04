«Ливерпуль» не включил Кейта в заявку на групповой турнир Лиги чемпионов

«Ливерпуль» не включил полузащитника Наби Кейта в заявку на групповой турнир Лиги чемпионов.

Футболист не попал в список из 24 игроков, которые смогут выступать в турнире. Также в заявку «Ливерпуля» не попал Алекс Окслейд-Чемберлен. Оба футболиста травмированы: у Кейта мышечное повреждение, а у Окслейд-Чемберлена проблемы с подколенным сухожилием.

По итогам жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов «Ливерпуль» попал в группу A вместе с «Наполи», «Аяксом» и «Рейнджерс». Мерсисайдцы проведут первый матч в турнире в среду, 7 сентября против «Наполи». Начало встречи запланировано на 22.00 по московскому времени.