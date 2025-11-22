«Ливерпуль» и «Ноттингем Форест» сыграют в чемпионате Англии 22 ноября

«Ливерпуль» и «Ноттингем Форест» сыграют в 12-м туре чемпионата Англии в субботу, 22 ноября. Начало матча на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) — в 18.00 по московскому времени.

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 18:00. Anfield (Ливерпуль)

В предыдущем туре чемпионата Англии-2025/26 «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» (0:2) и с 18 очками занимал восьмое место в турнирной таблице, а «Ноттингем Форест» — уступил «Лидсу» (1:3) и перед туром шел 19-м с девятью очками.