«Ливерпуль» разгромил «Ноттингем Форест» в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле разгромил «Ноттингем Форест» в матче 10-го тура АПЛ — 3:0.

Победу мерсисайдцам принесли голы Диогу Жоты (31-я минута), Дарвина Нуньеса (35-я) и Мохамеда Салаха (77-я).

В параллельной встрече «Астон Вилла» дома обыграла «Лутон Таун» — 3:1. За команду Унаи Эмери отличились Джеймс Макгинн (17-я минута) и Мусса Диаби (49-я). Еще один мяч в свои ворота отправил Том Локьер (62-я).

Автоголом у «Астон Виллы» отметился Эмилиано Мартинес (83-я).

В другом матче «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Фулхэмом» — 1:1. На гол Эвана Фергюсона (26-я минута) ответил Жоау Пальинья (65-я).