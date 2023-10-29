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«Ливерпуль» разгромил «Ноттингем Форест» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест».
Фото Reuters
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«Ливерпуль» на своем поле разгромил «Ноттингем Форест» в матче 10-го тура АПЛ — 3:0.

Победу мерсисайдцам принесли голы Диогу Жоты (31-я минута), Дарвина Нуньеса (35-я) и Мохамеда Салаха (77-я).

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
29 окт, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:0
Ноттингем Форест

В параллельной встрече «Астон Вилла» дома обыграла «Лутон Таун» — 3:1. За команду Унаи Эмери отличились Джеймс Макгинн (17-я минута) и Мусса Диаби (49-я). Еще один мяч в свои ворота отправил Том Локьер (62-я).

Автоголом у «Астон Виллы» отметился Эмилиано Мартинес (83-я).

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
29 окт, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:1
Лутон Таун

В другом матче «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Фулхэмом» — 1:1. На гол Эвана Фергюсона (26-я минута) ответил Жоау Пальинья (65-я).

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
29 окт, 17:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
1:1
Фулхэм

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
Лутон Таун
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
ФК Фулхэм
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