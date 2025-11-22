Видео
Сегодня, 19:58

«Ливерпуль» разгромно проиграл «Ноттингем Форест» и потерпел шестое поражение в последних 7 матчах в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

«Ливерпуль» дома уступил «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура АПЛ — 0:3.

Победу «лесникам» принесли голы Мурильо (33-я минута), Николо Савоны (46-я) и Моргана Гиббс-Уайта (78-я).

«Ливерпуль» (18 очков) потерпел шестое поражение в последних 7 матчах в АПЛ и опустился на 11-е место.

«Ноттингем Форест» (12) поднялся на 16-ю позицию в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0), «Фулхэм» победил «Сандерленд» (1:0), «Брайтон» одержал победу над «Брентфордом» (2:1), а «Борнмут» и «Вест Хэм» сыграли вничью (2:2).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:3
Ноттингем Форест
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
0:2
Кристал Пэлас
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 18:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
1:0
Сандерленд
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:1
Брентфорд
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
2:2
Вест Хэм
16

  • NGE

    Футбольные Боги продолжают показательную порку Ливерпуля за историю с Исаком. Спасти Ливер может только травма этого морального урода.

    22.11.2025

  • AZ

    Зато кучу бабла потратили))) Исак - это вообще топ-трансфер года)))

    22.11.2025

  • 761 RUS

    Ливер это печень. Pool это лужа. Печень в луже. Ливерпуль в жопе.

    22.11.2025

  • Diman_madridista

    Кто-то там верещал последние пару месяцев что никакого кризиса и в помине нет, что Салах лучший в мире прямо здесь и сейчас

    22.11.2025

  • Иньес Андреста

    Слот не Клопп! (вали что ли)

    22.11.2025

  • Павел Верещагин

    Это радует... Всегда Ливер был мерзенькой командой...

    22.11.2025

  • ValeraK

    Слот потерял голландский штурвал))

    22.11.2025

  • sdf_1

    "Только глупый тренер пишет заявление об уходе", - Слишкович

    22.11.2025

  • Дмитрий

    Это какой то позор...

    22.11.2025

  • sdf_1

    «Астон Вилла» тоже съехала вниз после прошлого сезона

    22.11.2025

  • hant64

    Слота ещё не уволили? И сам не написал заявление об уходе? Если нет, удивляет и первое, и второе.

    22.11.2025

  • Soulles2

    Слоту пора на выход, багаж Клоппа закончился (

    22.11.2025

  • IQ-87%

    Наверное это уже все-Слот потерял штурвал -хорошие игроки остались а команды нет-какой то хаос -по старому играть перестали по новому не выходит а выпукать такого Исака который ныньче и 9мультов не стоит -вообще космос

    22.11.2025

  • Инсайды на Футбол.

    22.11.2025

  • Berkut-7

    Ноттингем поздравил Алисона с возвращением , отгрузив ему трёху)) Совсем Ливерпуль рассыпался , ну пусть поживут в шкуре Сити , там даже Пеп развёлся , Слотту видно тоже придёться.

    22.11.2025

  • Секир-башка

    Поплыли похоже. Чемпионат уже завалили, может в ЛЧ повезет.

    22.11.2025

    Популярное видео
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
