«Ливерпуль» разгромно проиграл «Ноттингем Форест» и потерпел шестое поражение в последних 7 матчах в АПЛ

«Ливерпуль» дома уступил «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура АПЛ — 0:3. Победу «лесникам» принесли голы Мурильо (33-я минута), Николо Савоны (46-я) и Моргана Гиббс-Уайта (78-я). «Ливерпуль» (18 очков) потерпел шестое поражение в последних 7 матчах в АПЛ и опустился на 11-е место. «Ноттингем Форест» (12) поднялся на 16-ю позицию в турнирной таблице. В параллельных матчах «Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0), «Фулхэм» победил «Сандерленд» (1:0), «Брайтон» одержал победу над «Брентфордом» (2:1), а «Борнмут» и «Вест Хэм» сыграли вничью (2:2). Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 18:00. Anfield (Ливерпуль) Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон) Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 18:00. Craven Cottage (Лондон) Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон) Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)

NGE Футбольные Боги продолжают показательную порку Ливерпуля за историю с Исаком. Спасти Ливер может только травма этого морального урода. 22.11.2025

AZ Зато кучу бабла потратили))) Исак - это вообще топ-трансфер года))) 22.11.2025

761 RUS Ливер это печень. Pool это лужа. Печень в луже. Ливерпуль в жопе. 22.11.2025

Diman_madridista Кто-то там верещал последние пару месяцев что никакого кризиса и в помине нет, что Салах лучший в мире прямо здесь и сейчас 22.11.2025

Иньес Андреста Слот не Клопп! (вали что ли) 22.11.2025

Павел Верещагин Это радует... Всегда Ливер был мерзенькой командой... 22.11.2025

ValeraK Слот потерял голландский штурвал)) 22.11.2025

sdf_1 "Только глупый тренер пишет заявление об уходе", - Слишкович 22.11.2025

Дмитрий Это какой то позор... 22.11.2025

sdf_1 «Астон Вилла» тоже съехала вниз после прошлого сезона 22.11.2025

hant64 Слота ещё не уволили? И сам не написал заявление об уходе? Если нет, удивляет и первое, и второе. 22.11.2025

Soulles2 Слоту пора на выход, багаж Клоппа закончился ( 22.11.2025

IQ-87% Наверное это уже все-Слот потерял штурвал -хорошие игроки остались а команды нет-какой то хаос -по старому играть перестали по новому не выходит а выпукать такого Исака который ныньче и 9мультов не стоит -вообще космос 22.11.2025

Инсайды на Футбол. .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 22.11.2025

Berkut-7 Ноттингем поздравил Алисона с возвращением , отгрузив ему трёху)) Совсем Ливерпуль рассыпался , ну пусть поживут в шкуре Сити , там даже Пеп развёлся , Слотту видно тоже придёться. 22.11.2025