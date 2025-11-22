«Ливерпуль» разгромно проиграл «Ноттингем Форест» и потерпел шестое поражение в последних 7 матчах в АПЛ

Сегодня, 19:58
«Ливерпуль» дома уступил «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура АПЛ — 0:3.
Победу «лесникам» принесли голы Мурильо (33-я минута), Николо Савоны (46-я) и Моргана Гиббс-Уайта (78-я).
«Ливерпуль» (18 очков) потерпел шестое поражение в последних 7 матчах в АПЛ и опустился на 11-е место.
«Ноттингем Форест» (12) поднялся на 16-ю позицию в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0), «Фулхэм» победил «Сандерленд» (1:0), «Брайтон» одержал победу над «Брентфордом» (2:1), а «Борнмут» и «Вест Хэм» сыграли вничью (2:2).
NGE
Футбольные Боги продолжают показательную порку Ливерпуля за историю с Исаком. Спасти Ливер может только травма этого морального урода.
22.11.2025
AZ
Зато кучу бабла потратили))) Исак - это вообще топ-трансфер года)))
22.11.2025
761 RUS
Ливер это печень. Pool это лужа. Печень в луже. Ливерпуль в жопе.
22.11.2025
Diman_madridista
Кто-то там верещал последние пару месяцев что никакого кризиса и в помине нет, что Салах лучший в мире прямо здесь и сейчас
22.11.2025
Иньес Андреста
Слот не Клопп! (вали что ли)
22.11.2025
Павел Верещагин
Это радует... Всегда Ливер был мерзенькой командой...
22.11.2025
ValeraK
Слот потерял голландский штурвал))
22.11.2025
sdf_1
"Только глупый тренер пишет заявление об уходе", - Слишкович
22.11.2025
Дмитрий
Это какой то позор...
22.11.2025
sdf_1
«Астон Вилла» тоже съехала вниз после прошлого сезона
22.11.2025
hant64
Слота ещё не уволили? И сам не написал заявление об уходе? Если нет, удивляет и первое, и второе.
22.11.2025
Soulles2
Слоту пора на выход, багаж Клоппа закончился (
22.11.2025
IQ-87%
Наверное это уже все-Слот потерял штурвал -хорошие игроки остались а команды нет-какой то хаос -по старому играть перестали по новому не выходит а выпукать такого Исака который ныньче и 9мультов не стоит -вообще космос
22.11.2025
22.11.2025
Berkut-7
Ноттингем поздравил Алисона с возвращением , отгрузив ему трёху)) Совсем Ливерпуль рассыпался , ну пусть поживут в шкуре Сити , там даже Пеп развёлся , Слотту видно тоже придёться.
22.11.2025
Секир-башка
Поплыли похоже. Чемпионат уже завалили, может в ЛЧ повезет.
22.11.2025