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Сегодня, 15:30

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео)

«Ливерпуль» сыграет с «Ноттингем Форестом» в чемпионате Англии 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль».
Фото Reuters
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«Ливерпуль» на своем поле примет «Ноттингем Форест» в матче 10-го тура чемпионата Англии 29 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Посмотреть матч бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Красные занимают четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги с 20 очками. Команда из Уэст-Бриджфорда набрала 10 баллов и располагается на 15 строчке.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
29 окт, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Ноттингем Форест

Чемпионат Англии: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
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