«Ливерпуль» на своем поле примет «Ноттингем Форест» в матче 10-го тура чемпионата Англии 29 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Посмотреть матч бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Красные занимают четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги с 20 очками. Команда из Уэст-Бриджфорда набрала 10 баллов и располагается на 15 строчке.

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