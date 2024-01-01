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Сегодня, 20:00

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

Бесплатная трансляция матча АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл» в прямом эфире пройдет во «Вконтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Диогу Жота.
Диогу Жота.
Фото Reuters
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1 января «Ливерпуль» на своем поле стадиона «Энфилд» примет «Ньюкасл» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

В социальной сети «ВКонтакте» пройдет в прямом эфире бесплатная видеотрансляция противостояния «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Ключевые события встречи чемпионата Англии будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Ливерпуль» тренера Юргена Клоппа занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками. «Ньюкасл» под руководством Эдди Хау набрал 29 баллов, располагаясь на девятой строчке.

В последний раз команды играли друг с другом 27 августа 2023 года. Тогда «Ньюкасл» уступил «Ливерпулю» со счетом 1:2 в третьем туре АПЛ.

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Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
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