«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по посещаемости матчей в АПЛ

В субботу, 25 января, «Ливерпуль» принимал на своем поле «Ипсвич» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

Как сообщает пресс-служба красных, матч на «Энфилде» посетили 60 420 зрителей. Это новый рекорд «Ливерпуля» по посещаемости в АПЛ.

Рекордное количество зрителей на матчах мерсисайдцев во всех турнирах составляет 61 905 человек. Этот показатель был зафиксирован в кубковой игре с «Вулверхэмптоном» в сезоне-1951/52.

«Ливерпуль» набрал 53 очка за 22 матча в нынешнем сезоне АПЛ и располагается на первой строчке в турнирной таблице. Следующую встречу команда Арне Слота проведет 29 января в Лиге чемпионов, где на выезде сыграет против ПСВ.