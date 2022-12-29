Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:09

«Ливерпуль» объявил о переходе Гакпо из ПСВ

Евгений Козинов
Корреспондент
Коди Гакпо.
Фото ФК «Ливерпуль»
Telegram Дзен

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о договоренности с ПСВ по трансферу нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо.

23-летний голландец официально станет игроком «красных» в начале январского трансферного окна после согласования условий личного контракта и успешного прохождения медицинского осмотра. В «Ливерпуле» он будет играть под номером 18.

В этом сезоне Гакпо провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов и набрал 21 (9+12) очко по системе «гол+пас».

На ЧМ-2022 форвард сыграл за свою национальную команду пять матчей и забил три мяча.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСВ
Коди Гакпо
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
На Украине сообщили о взрывах в Днепре
Турки одобрили ответ Путина Западу на потолок цен на нефть
Вучич призвал сербов в Косово убрать баррикады и прекратить протесты
Дважды в одну воду: «Аватар 2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Эриксен: «Нам жаль, что Роналду больше не является частью команды. Но футбол продолжается»

Гакпо хочет помочь «Ливерпулю» выиграть больше трофеев