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Сегодня, 12:14

«Ливерпуль» объявил об уходе Алькантары из клуба по окончании сезона-2023/24

Владислав Корегин
Тиаго Алькантара.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Ливерпуля» Тиаго Алькантара покинет команду ближайшим летом, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

По информации источника, 33-летний испанец уйдет из клуба по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Алькантара выступает за «Ливерпуль» с осени 2020 года. Всего за «красных» он провел 98 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Вместе с командой игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Барселоны» и «Баварии».

Источник: ФК «Ливерпуль»
Тьяго Алькантара
Футбол
ФК Ливерпуль
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