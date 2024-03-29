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29 марта, 10:21

«Ливерпуль» отказался от идеи приглашения Хаби Алонсо

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хаби Алонсо.
Фото AFP
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«Ливерпуль» больше не будет бороться за главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, сообщает The Times.

По информации источника, 42-летний испанец планирует остаться в «Байере» еще на один сезон. В связи с этим «Ливерпуль» переключился на альтернативных кандидатов, среди которых есть главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

В январе главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе из команды по окончании сезона. Немец возглавляет команду с 2015 года.

После 28 туров мерсисайдцы с 64 очками занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям.

Футбол
ФК Байер
ФК Ливерпуль
Хаби Алонсо
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