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Сегодня, 15:22

«Ливерпуль» отклонил все предложения по трансферу Трента

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» отклонил все предложения о январском переходе защитника команды Трента Александр-Арнолда, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Реал» по-прежнему полностью сосредоточен на подписании 26-летнего игрока в июле в качестве свободного агента. Официальные переговоры со стороной англичанина ожидаются в этом месяце.

28 декабря стало известно, что Александр-Арнолд сообщил «Ливерпулю» о желании перейти в «Реал».

В текущем сезоне футболист сыграл 23 матча во всех турнирах, забмл 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Фабрицио Романо
Трент Александр-Арнолд
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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