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Сегодня, 11:35

«Ливерпуль» планирует продать Матипа летом

Виталий Косик
Корреспондент
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«Ливерпуль» готов выслушать предложения на счет защитника команды Жоэля Матипа в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации издания, руководство английского клуба недовольно резким падением качества игры футболиста, но из-за большого количества травм игроков обороны вынуждено доверять центр защиты 31-летнему камерунцу.

В прошедшем матче 22-го тура английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:3) Матип забил автогол. Лидер обороны Вирджил ван Дейк не принимал участия в этой встрече из-за травмы.

Камерунский защитник выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл за английскую команду 15 матчей во всех турнирах и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 16 миллионов евро.

«Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 20 матчей.

Жоэль Матип
Футбол
ФК Ливерпуль
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