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9 апреля, 19:16

«Ливерпуль» почти согласовал новые контракты с Салахом и ван Дейком

Мохамед Салах.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» близок к продлению контракта с нападающим Мохамедом Салахом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров. Сроки нового соглашения не уточняются. Нынешний контракт 32-летнего египтянина действует до конца июня 2025 года.

Также мерсисайдцы достигли серьезного прогресса в переговорах с защитником Вирджилом ван Дейком, чей контракт также истекает в июне этого года.

Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В сезоне-2024/25 форвард забил 32 гола и сделал 22 результативные передачи в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне у него 3 гола и 1 результативный пас в 43 играх за команду во всех турнирах.

Осенью 2024 года Салах намекал на то, что может уйти из «Ливерпуля» после завершения сезона-2024/25.

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Вирджил ван Дейк
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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