«Ливерпуль» объявил о переходе Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак»

«Ливерпуль» в соцсетях объявил об уходе полузащитника и капитана команды Джордана Хендерсона и попрощался с игроком. 33-летний хавбек перешел в «Аль-Иттифак».

«Мы можем подтвердить, Хендерсон завершил переход в «Аль-Иттифак». Поскольку его глава на «Энфилде» подходит к концу, все в клубе хотят официально выразить свою признательность и благодарность за все, что Джордан сделал для нас за 12 лет своей карьеры «красного», — говорится в сообщении клуба.

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.