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Сегодня, 13:55

«Ливерпуль» предлагает Фирмино краткосрочный контракт

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет сохранить нападающего Роберто Фирмино, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, ведутся переговоры о продлении его контракта. «Ливерпуль» предлагает 31-летнему бразильскому нападающему краткосрочный контракт.

Ранее информировалось, что Фирмино заключит соглашение с клубом до конца июня 2025 года с опцией продления еще на один год.

Форвард выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года, его нынешний контракт действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 21 матче.

Источник: Фабрицио Романо
Роберту Фирмину
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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