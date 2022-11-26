«Ливерпуль» провел предварительные переговоры по трансферу Беллингема

26 ноября, 20:19
«Ливерпуль» заинтересован в покупке у дортмундской «Боруссии» полузащитника Джуда Беллингема. Английский клуб уже провел предварительные переговоры относительно трансфера 19-летнего игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо.
На футболиста также претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».
В текущем сезоне Беллингем провел 20 матчей за «шмелей», в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
Контракт 19-летнего игрока с «Боруссией» истекает летом 2025 года.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб требует за игрока 150 миллионов евро.
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Основные источники исследования