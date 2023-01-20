«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Маунту

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«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Мэйсону Маунту, утверждает The Guardian.
В связи с этим лондонский клуб активизирует попытки договориться о новом контракте с 24-летним хавбеком.
У Маунта осталось 18 месяцев до окончания контракта, при этом зарплата полузащитника — 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю, одна из самых низких в «Челси».
В текущем сезоне чемпионата Англии Маунт провел в составе «Челси» 18 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования