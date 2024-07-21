Сегодня, 18:00
До начала сезона-2024/25 «Ливерпуль» сыграет четыре товарищеских матча. Мерсисайдцы встретятся с «Реалом Бетис», «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» и «Севильей».
Чемпионат Англии по футболу сезона-2024/25 стартует 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. 1-й тур АПЛ пройдет с 16 по 19 августа. Откроет сезон матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».
«Ливерпуль» сыграет первый матч нового сезона АПЛ в субботу, 17 августа. В предыдущем сезоне мерсисайдцы заняли третье место в лиге. Клуб покинул Юрген Клопп, который возглавлял команду с 2015 года. На должность главного тренера был назначен Арне Слот.