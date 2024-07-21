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«Ливерпуль»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играм в межсезонье

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Ливерпуль».
Фото Reuters
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До начала сезона-2024/25 «Ливерпуль» сыграет четыре товарищеских матча. Мерсисайдцы встретятся с «Реалом Бетис», «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» и «Севильей».

Расписание матчей «Ливерпуля» летом 2024 года

  • 27 июля, 2.30. «Ливерпуль» — «Реал Бетис»
  • 1 августа, 2.30. «Ливерпуль» — «Арсенал»
  • 4 августа, 2.30. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
  • 11 августа, 14:30. «Ливерпуль» — «Севилья»

Чемпионат Англии по футболу сезона-2024/25 стартует 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. 1-й тур АПЛ пройдет с 16 по 19 августа. Откроет сезон матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

«Ливерпуль» сыграет первый матч нового сезона АПЛ в субботу, 17 августа. В предыдущем сезоне мерсисайдцы заняли третье место в лиге. Клуб покинул Юрген Клопп, который возглавлял команду с 2015 года. На должность главного тренера был назначен Арне Слот.

АПЛ: даты стартового тура чемпионата Англии

Футбол
ФК Ливерпуль
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