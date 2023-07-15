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Сегодня, 14:12

«Ливерпуль» рассматривает Амрабата, Гравенберха и Филлипса на замену Фабиньо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ливерпуль» находится в поисках замены для бразильского полузащитника Фабиньо, который близок к уходу из клуба, сообщает The Athletic.

По информации источника, мерсисайдцы рассматривают в качестве замены Софьяна Амрабата («Фиорентина»), Райана Гравенберха («Бавария»), Калвина Филлипса («Манчестер Сити») и Ромео Лавия («Саутгемптон»).

Ранее сообщалось, что Фабиньо не полетит с «Ливерпулем» на сбор в Германию. 29-летний бразилец согласовал контракт с «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Фабио Энрике Таварес (Фабиньо)
Футбол
ФК Ливерпуль
Калвин Филлипс
Софьян Амрабат
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