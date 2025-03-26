«Ливерпуль» рассматривает Камбьязо из «Ювентуса» на замену Александр-Арнолду

26 марта, 20:05
«Ливерпуль» планирует летом подписать защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо, сообщает Gazzetta dello Sport.
Как отмечает источник, мерсисайдцы рассматривают кандидатуру 25-летнего футболиста на замену Тренту Александр-Арнолду, который может перейти в «Реал».
Ранее журналист Саша Тавольери сообщил, что Александр-Арнолд договорился с мадридцами о подписании соглашения на пять лет, оно вступит в силу 1 июля, когда защитник станет свободным агентом.
Камбьязо выступает за «Ювентус» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.