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26 марта, 20:05

«Ливерпуль» рассматривает Камбьязо из «Ювентуса» на замену Александр-Арнолду

Алина Савинова
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«Ливерпуль» планирует летом подписать защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо, сообщает Gazzetta dello Sport.

Как отмечает источник, мерсисайдцы рассматривают кандидатуру 25-летнего футболиста на замену Тренту Александр-Арнолду, который может перейти в «Реал».

Ранее журналист Саша Тавольери сообщил, что Александр-Арнолд договорился с мадридцами о подписании соглашения на пять лет, оно вступит в силу 1 июля, когда защитник станет свободным агентом.

Камбьязо выступает за «Ювентус» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ювентус
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