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Англия

Сегодня, 09:13

«Ливерпуль» рассматривает на пост главного тренера Индзаги и Мотту

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны два тренера, которых «Ливерпуль» рассматривает в качестве замены Юргену Клоппу.

Как сообщает The Ahtletic, клуб интересуется тренером «Интера» Симоне Индзаги и Тьягу Моттой из «Болоньи». При этом «нерадзурри» не хотят отпускать Индзаги. Также помешать такому переходу может тот факт, что Индзаги не знает английский язык.

По поводу Мотты ранеесообщалось, что он основной претендент на должность главного тренера «Ювентуса» в случае ухода Массимилиано Аллегри.

56-летний Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24. Немец возглавляет клуб с октября 2015 года.

После 29 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 67 очков. Красные опережают ближайшего преследователя «Арсенал» на 2 очка.

Тиагу Мотта
ФК Ливерпуль
Симоне Индзаги
Юрген Клопп
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