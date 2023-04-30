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Сегодня, 20:27

Гол Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

Мария Гусева
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм».
Фото AFP
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«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии — 4:3.

В составе хозяев в первом тайме отличились Кертис Джонс, Луис Диас и Мохамед Салах. У «шпор» гол забил Харри Кейн

Во втором тайме «Тоттенхэм» сравнял счет — на 77-й минуте забил Сон Хын Мин, а на 90+3-й — Ришарлисон.

На 90+4-й минуте отличился форвард «Ливерпуля» Диогу Жота и принес победу своей команде.

«Ливерпуль» набрал 56 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 54 очками располагается на 6-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
30 апр, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:3
Тоттенхэм Хотспур
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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