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Сегодня, 20:25

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии

Руслан Минаев
Игроки «Ливерпуля».
Фото Reuters
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«Ливерпуль» дома победил «Тоттенхэм» в матче 36-го тура АПЛ — 4:2.

У хозяев голом и результативной передачей отметились Мохамед Салах, Коди Гакпо и Харви Эллиотт, еще один мяч забил Эндрю Робертсон. У гостей отличился Ришарлисон, который также ассистировал Сон Хын Мину.

«Ливерпуль» набрал 78 очков и занимает третье место в таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с 82 очками и матчем в запасе — второй. Лидирует «Арсенал» — 83 очка.

«Тоттенхэм» потерпел четвертое поражение подряд — 60 очков и 5-я строчка.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
05 мая, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:2
Тоттенхэм

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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