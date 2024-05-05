«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии

«Ливерпуль» дома победил «Тоттенхэм» в матче 36-го тура АПЛ — 4:2.

У хозяев голом и результативной передачей отметились Мохамед Салах, Коди Гакпо и Харви Эллиотт, еще один мяч забил Эндрю Робертсон. У гостей отличился Ришарлисон, который также ассистировал Сон Хын Мину.

«Ливерпуль» набрал 78 очков и занимает третье место в таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с 82 очками и матчем в запасе — второй. Лидирует «Арсенал» — 83 очка.

«Тоттенхэм» потерпел четвертое поражение подряд — 60 очков и 5-я строчка.