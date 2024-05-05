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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии 5 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в 36-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 5 мая. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало — в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Команда Юргена Клоппа набрала 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги. Клуб из Тоттенема с 60 баллами располагается на пятой строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
05 мая, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Тоттенхэм

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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