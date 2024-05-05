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Сегодня, 17:41

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд

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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» на матч 36-го тура чемпионата Англии.

Игра состоится 5 мая на стадионе «Энфилд». Начало — в 18.30 мск.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо, Макаллистер, Эллиотт, Гакпо, Диас, Салах.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Роял, Биссума, Сарр, Бентанкур, Джонсон, Кулушевски, Сон.

На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков. «Тоттенхэм» идет 5-м (60).

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
05 мая, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Тоттенхэм

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
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