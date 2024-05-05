Сегодня, 17:41
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» на матч 36-го тура чемпионата Англии.
Игра состоится 5 мая на стадионе «Энфилд». Начало — в 18.30 мск.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо, Макаллистер, Эллиотт, Гакпо, Диас, Салах.
«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Роял, Биссума, Сарр, Бентанкур, Джонсон, Кулушевски, Сон.
На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков. «Тоттенхэм» идет 5-м (60).