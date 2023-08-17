«Ливерпуль» ведет переговоры с «Фиорентиной» по Амрабату

«Ливерпуль» через посредников провел переговоры с «Фиорентиной» по поводу возможного подписания полузащитника Софьяна Амрабата, сообщает Sky Italy.

Ранее информировалось, что на 26-летнего марокканца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

В минувшем сезоне Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.