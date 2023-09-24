«Ливерпуль» примет «Вест Хэм» в матче 6-го тура чемпионата Англии по футболу в воскресенье, 24 сентября. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Ливерпуль» — «Вест Хэм» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями в разделе «Матч-центр».

В трех последних очных поединках «Ливерпуль» обыгрывал «Вест Хэм» с разницей в один гол. Мерсисайдцы выдали четырехматчевую победную серию и набрали 13 очков. Клуб занимает третью строчку. «Вест Хэм» набрал 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В трех последних очных поединках «Ливерпуль» обыгрывал «Вест Хэм» с разницей в один гол. Мерсисайдцы выдали четырехматчевую победную серию и набрали 13 очков. Клуб занимает третью строчку. «Вест Хэм» набрал 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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