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«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Прямая трансляция матча АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» начнется в 16.00 мск 24 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Ливерпуль&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» примет «Вест Хэм» в матче 6-го тура чемпионата Англии по футболу в воскресенье, 24 сентября. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
24 сент, 16:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Вест Хэм

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Ливерпуль» — «Вест Хэм» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями в разделе «Матч-центр».

В трех последних очных поединках «Ливерпуль» обыгрывал «Вест Хэм» с разницей в один гол. Мерсисайдцы выдали четырехматчевую победную серию и набрали 13 очков. Клуб занимает третью строчку. «Вест Хэм» набрал 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
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