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13 апреля, 17:56

«Ливерпуль» победил «Вест Хэм» и увеличил отрыв от «Арсенала» до 13 очков

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ливерпуль» — «Вест Хэм».
Фото AFP
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«Ливерпуль» на своем поле переиграл «Вест Хэм» в матче 32-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 18-й минуте открыл Луис Диас. Результативной передачей отметился Мохамед Салах, который установил новый рекорд результативности в АПЛ.

На 86-й минуте гости отыгрались благодаря автоголу Энди Робертсона. Победный мяч мерсисайдцев на 89-й минуте забил Вирджил ван Дейк.

«Ливерпуль» (76 очков) остается лидером в АПЛ. Команда Арне Слота увеличила отрыв от «Арсенала», идущего вторым, до 13 очков.

«Вест Хэм» (35) опустился на 17-ю строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
13 апреля, 16:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:1
Вест Хэм

Источник: Таблица АПЛ
6
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
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