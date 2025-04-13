«Ливерпуль» победил «Вест Хэм» и увеличил отрыв от «Арсенала» до 13 очков

13 апреля, 17:56
«Ливерпуль» на своем поле переиграл «Вест Хэм» в матче 32-го тура АПЛ — 2:1.
Счет на 18-й минуте открыл Луис Диас. Результативной передачей отметился Мохамед Салах, который установил новый рекорд результативности в АПЛ.
На 86-й минуте гости отыгрались благодаря автоголу Энди Робертсона. Победный мяч мерсисайдцев на 89-й минуте забил Вирджил ван Дейк.
«Ливерпуль» (76 очков) остается лидером в АПЛ. Команда Арне Слота увеличила отрыв от «Арсенала», идущего вторым, до 13 очков.
«Вест Хэм» (35) опустился на 17-ю строчку в турнирной таблице.