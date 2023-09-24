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Сегодня, 17:58

«Ливерпуль» одержал пятую победу подряд в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»

Алина Савинова
Игроки «Ливерпуля» и «Вест Хэма».
Фото Reuters
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«Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче 6-го тура АПЛ — 3:1.

У красных Мохамед Салах реализовал пенальти на 16-й минуте встречи, еще по голу забили Дарвин Нуньес (60-я минута) и Диогу Жота (85-я минута). Гол полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса на 45+1-й минуте игры был отменен после просмотра ВАР из-за офсайда. У «железных» отличился Джаррод Боуэн (42-я минута).

«Ливерпуль» поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 16 очков. Команда Юргена Клоппа одержала пятую победу подряд в АПЛ. «Вест Хэм» с 10 очками расположился на 7-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
24 сент, 16:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:1
Вест Хэм Юнайтед

В другом матче дня «Брайтон» дома обыграл «Борнмут» — 3:1.

«Брайтон» идет на 3-й позиции в таблице АПЛ (15 очков). «Борнмут» занимает 17-е место (3 очка).

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
24 сент, 16:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
3:1
Борнмут

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
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