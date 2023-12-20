«Ливерпуль» в домашнем матче четвертьфинала Кубка лиги Англии на стадионе «Энфилд» примет «Вест Хэм» 20 декабря. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Ливерпуль» — «Вест Хэм» можно в прямом эфире и бесплатно в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события противостояния Кубка лиги Англии будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Ливерпуль» Юргена Клоппа в 1/8 финала турнира прошел «Борнмут» (2:1), а «Вест Хэм» Дэвида Мойеса победил «Арсенал» — 3:1.

Победителем Кубка лиги Англии прошлого сезона стал «Манчестер Юнайтед» тренера Эрика тен Хага. В финале соревнований его команда выиграла у «Ньюкасла» (2:0).

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