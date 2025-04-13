«Ливерпуль» и «Вест Хэм» встретятся в 32-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 13 апреля. Матч на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) начнется в 16.00 по московскому времени.

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

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Официальных трансляции матчей АПЛ в России нет. Игры английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.

13 апреля, 16:00. Anfield (Ливерпуль)

«Ливерпуль» после 31 тура с 73 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. У «Вест Хэма» — 35 очков и 16-я строчка. В предыдущем туре «красные» уступили «Фулхэму» (2:3), а «молотобойцы» — сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2).